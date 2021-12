100 presenze per Theo Hernandez: “Orgoglioso di essere rossonero”

Ieri a Milanello Theo Hernandez è stato premiato da Paolo Maldini per aver raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan.

Nella giornata di ieri, a Milanello , il direttore tecnico Paolo Maldini ha premiato Theo Hernandez per aver raggiunto le 100 presenze , in occasione della sfida contro l'Udinese ,con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Da quando è arrivato a Milano, nella stagione 2019/2020, il francese ha messo a segno ben 16 reti . Arrivato da semi sconosciuto, l'ex Real Madrid ci ha messo veramente poco a mostrare le proprie qualità, divenendo uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli.

Il Milan ha pubblicato un post sui propri profili social con il video della premiazione: "Un traguardo importante per il nostro Theo". Queste le parole di Maldini : "Complimenti Theo per le tue 100 presenze con 16 gol al Milan. Speriamo che tu ne possa fare tante altre". Più tardi, è arrivato anche il post di Theo Hernandez : "Orgoglioso di essere rossonero. Spero di giocarne 100, e poi altre 100 e altre 100 ancora".

Sono stati già avviati i contatti tra la società e Quillon, agente del terzino francese, per il rinnovo del contratto. L'offerta della dirigenza rossonera è di 4 milioni di euro a stagione, rispetto a 1,5 percepito attualmente, con un prolungamento di due anni fino a giugno 2026. Non dovrebbero esserci problemi. Le brutte notizie arrivano dal campo. E' notizia di poche ore fa che Hernandez non sarà disponibile per la partita di stasera contro il Napoli. Il francese non è riuscito a recuperare da un attacco influenzale ed è stato costretto a lasciare il ritiro del Milan.