Cagliari-Milan: c’è un precedente che sorride ai rossoneri

Stasera si gioca Cagliari-Milan. C'è un precedente che fa ben sperare. Andiamo a vederlo tramite il comunicato

“Stagione 2007/08, il Milan è Campione d'Europa in carica ma in Italia sta facendo fatica. Siamo alla 13ª giornata di Serie A, nel cuore del girone d'andata, in un momento storico molto delicato e difficile per il nostro calcio, ancora sconvolto per la tragedia di Gabriele Sandri. La squadra di Ancelotti, dopo il rinvio della gara di Bergamo e la sosta per le Nazionali, ritorna in campo in cerca di punti e orgoglio: a parte gli exploit a Roma (5-1 alla Lazio) e Genova (5-0 alla Sampdoria), il Diavolo è ottavo in classifica, a -11 dalla vetta e -7 dalla zona Champions League. Un inizio davvero in salita, da ribaltare al più presto. Cagliari è l'occasione”.