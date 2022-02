Verso il derby di Milano: il prato di San Siro è stato sistemato

Mancano pochi giorni al derby di Milano. In vista della stracittadina si è deciso di intervenire per migliorare il campo di San Siro.

Redazione Il Milanista

Sabato 5 febbraio torna la Serie A per la 24esima giornata di campionato. A Milano andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina, in programma alle 18:00 a San Siro. Mai come quest’anno il derby sarà una gara decisiva per la classifica finale. I nerazzurri infatti sono al comando del torneo e hanno l’opportunità di staccarsi definitivamente da tutte le avversarie, avendo anche una partita in meno da disputare. Al contrario il Milanvuole vincere per scacciare il ricordo dei due ultimi stop e per potersi mantenere vicino alla vetta. La squadra che vincerà darà un segnale importante ai fini della classifica finale e sulla favorita alla conquista dello scudetto, oltre ad ottenere un vantaggio negli scontri diretti contro i cugini.

Tra i protagonisti del big match non ci saranno solo i giocatori in campo, con i nuovi acquisti arrivati dal mercato di gennaio. Uno dei protagonisti più attesi è infatti il prato di San Siro. Nell’ultimo periodo il campo è stato al centro di molte polemiche, con i vari allenatori che si sono lamentati per la condizione del manto erboso. Non solo Piolie Inzaghi, ma anche gli allenatori delle squadre italiane ed europee chiamate a giocare al Meazza. In vista del derby di sabato si è deciso di intervenire concretamente e così il manto erboso è stato sistemato.

Il prato di San Siro in queste ore appare a chiazze di varie tonalità di verde, con zolle più o meno sbiadite. In vista della stracittadina verrà pitturato, per salvare almeno il colpo d’occhio. Si è deciso di intervenire soprattutto dopo il tour de force del mese di gennaio. Come riferisce la Repubblica, in questi giorni il terreno è andato incontro a una rizollatura. Si tratta di un ritorno al passato, sembra di essere tornati a dieci anni fa. Nelle ultime stagioni infatti il manto erboso non aveva mai creato così tanti problemi come quest’anno. Dunque la sfida scudetto dipenderà anche dalle condizioni del campo del Meazza.