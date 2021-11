Milan, possono arrivare 4 firme a gennaio. La situazione

Prima del mercato di gennaio, il Milan potrebbe allungare il contratto a vari gioielli rossoneri. Ecco la situazione.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e il Milan inizia a pensare a quale mosse attuare. Non è un segreto che l’obiettivo dei diavoli è lottare per lo scudetto e ottenere risultati importanti in Europa. In campionato occupa il primo posto in classifica, a pari merito con il Napoli a 32 punti. Con i partenopei sarà scontro fino alla fine per aggiudicarsi il titolo, ma attenzione all’Inter. Dopo la vittoria contro il Venezia, i nerazzurri sono tornati a farsi sentire e tenteranno fino all’ultimo di inserirsi nella corsa scudetto. La squadra di Pioli ha inoltre l’opportunità di raggiungere risultati importanti in Champions League. Con la vittoria contro l’Atletico Madrid, si è aperta per i rossoneri la possibilità di passare il turno e approdare agli ottavi.