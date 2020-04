Pordenone, Pobega: “Il ritorno al Milan sarebbe un sogno”

Milan, parla il giovane Pobega

MILANO – Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 in prestito dal Milan al Pordenone in Serie B, si è così espresso a TMW sul suo presente e sul suo futuro: “Nell’immediato penso ancora a finire questa stagione così da presentarmi al meglio il prossimo anno. Non so cosa accadrà il prossimo anno, cerco di rimanere concentrato su quello che sto facendo. Poi vedremo cosa fare. Tornare al Milan è un sogno, ovvio. Ma oggi penso al presente. Rinnovo con i rossoneri? Ci pensa il mio agente, Patrick Bastianelli. Io penso a ciò che devo fare adesso. So che devo continuare questa stagione e finire al meglio. Lui sta parlando, sente la società e si occupa di questi aspetti”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

