Calcio d’inizio – Dove vedere Pomigliano vs Milan in tv?

“Il Pomigliano è solamente alla sua seconda stagione in Serie A per cui i precedenti fra i due Club si limitano ai confronti della passata stagione, entrambi vinti dal Milan. Le rossonere hanno vinto 2-0 nella gara d'andata in campo ospite mentre a Milano si sono imposte con un rotondo 6-2. Martina Piemonte, una delle due giocatrici che hanno segnato più reti interne nel 2022 in campionato (5) senza invece mai andare a bersaglio fuori casa, ha firmato la sua unica doppietta in rossonero proprio contro le granata. Allargando la prospettiva alle tre trasferte affrontate nella massima serie contro avversarie campane, scopriamo che il Milan ha vinto tutte le partite disputate in quella regione e che solo contro le squadre venete ha giocato più incontri esterni trovando sempre il successo”.