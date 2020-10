Polonia-Italia: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera a Danzica andrà in Scena Polonia-Italia, match tra le due nazionali valida per la Nations League. Mancini dovrebbe scegliere ancora una volta il 4-3-3, vero e proprio modulo di riferimento per il commissario tecnico azzurro. Con Immobile a guidare il tridente offensivo, con lui Chiesa e Pellegrini a formare l’attacco.

Ecco le probabili formazioni della partita.

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

POLONIA (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. Ct. Brzeczek