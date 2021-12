Torino, Cairo: “Pobega? Ne parleremo al momento giusto”

Urbano Cairo presidente del Torino è stato intervistato da dei giornalisti sul futuro di Bremer e di Tommaso Pobega.

Urbano Cairoè stato intervistato da diversi giornalisti e la domande su Bremer e Pobega non potevano mancare. Il presidentegranata però ha smentito qualsiasi voce di un possibile passaggio di Bremer ai rossoneri ed ha aggiunto delle parole su Pobega. " Il calciomercato è molto lontano. Vdremo più in là, non abbiamo parlato col Milan e con nessuno. Per adesso non pensiamo a cedere Bremer. Pobega è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è sicuramente il momento per parlarne".