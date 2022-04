Pobega e la sua partita del cuore, l’ultima sfida da avversario del Milan

Domani la sua ultima sfida da avversario del Milan, il suo cuore batte rossonero e il suo futuro sarà alla corte di Stefano Pioli.

Redazione Il Milanista

Nella sfida di domani sera i rossoneri non possono permettersi passi falsi come contro il Bologna. Ad ospitare la squadra di Pioli ci sarà il Torino di Juric, anzi, di Tommaso Pobega. Il centrocampista è in prestito dal Milan che a giugno gli riaprirà le porte di Milanello. Pobega giocherà la sua ultima partita in maglia granata da avversario dei rossoneri, prima di fare ritorno nella sua squadra del cuore. Il Torino sta facendo di tutto per mantenere nella rosa delle prossime stagioni il classe 1999. Hanno cercato sia un prolungamento del prestito, sia di convincere i rossoneri a venderlo ma la strategia di Maldini è ben definita. Il giovane calciatore del Toro farà ritorno a Milano e sarà un rinforzo importante per la prossima stagione.

Pobega vuole fortemente tornare a Milano, giocare per la sua squadra del cuore e, dopo ottime prestazioni in questa stagione, spera di trovare più spazio e di avere un ruolo più da protagonista. Al Torino sta giocando con continuità e il suo rendimento è cresciuto notevolmente in questa stagione. Si è anche tolto lo sfizio di segnare 4 gol in campionato. Dopo molte esperienze in prestito - Ternana, Pordenone, Spezia e infine Torino - ora è cresciuto ed è pronto per vestire la maglia rossonera; la volontà della dirigenza è chiara. Oltre ad essere un giocatore duttile, può giocare sia da mediano che da mezzala, che da trequartista, al Milan fa comodo anche per la questione delle liste. È un calciatore italiano ed è un prodotto del vivaio rossonero e i rossoneri hanno bisogno di inserire un giocatore "svezzato" al Vismara.

Per il futuro rossonero, tra colpi di mercato e rientranti, il nome di Tommaso Pobega è tra questi. Una strategia che ha funzionato: dare spazio ai giovani e sviluppare le loro qualità è uno dei principi chiave di Stefano Pioli. Domani sera Pobega affronterà il Milan da avversario per l'ultima volta, prima di tornare in quella, che a tutti gli effetti, è casa sua.