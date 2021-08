Pobega-Milan, Pioli ci riprova: può essere il nuovo crack?

Quarta amichevole estiva per il Milan, la seconda di un certo livello dopo la precedente sfida sul campo del Nizza, occasione per Pobega.

Questa sera il Milan sarà di scena allo stadio Mestalla, in un confronto da ‘big’ sul campo del Valencia. Uomini contati a centrocampo per Pioli, con Bennacer in isolamento per via del Covid e Kessie ancora da aggregare al gruppo. Occasione ideale dunque per il giovane TommasoPobega. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane italiano, in questo primo mese di lavoro, si è fatto apprezzare da Pioli: il tecnico sta provando a riadattarlo nelle vesti di mediano e l’amichevole di stasera potrà fornire nuovi aggiornamenti. Qualora il centrocampista ex Spezia dovesse convincere, ecco che potrebbe mettersi al centro del nuovo progetto rossonero per la stagione 2021/2022.