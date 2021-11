Il giovane rossonero convocato da Mancini: Maldini si frega le mani!

Tommaso Pobega è stato convocato da Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana

Redazione Il Milanista

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo hanno alzato bandiera bianca in vista dei prossimi impegni dell'Italia per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Roberto Mancini per sostituirli a puntato su Danilo Cataldi che sotto la guida sapiente di Maurizio Sarri si sta riprendendo la squadra biancoceleste partita dopo partita. Danilo Cataldi e Tommaso Pobega sono i due volti nuovi dell'Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale italiana sta puntando molto sui giovani talenti e il giovane mediano di proprietà del Milan è uno di questi.

Le parole di Roberto Mancini su Tommaso Pobega

"Tommaso Pobega è qui perché se lo merita. Ha fatto tutta la trafila delle varie Under e ha fatto anche bene. Ha ottime qualità, è qui perché viene da diverso tempo in cui fa bene. Frattesi ha fatto bene anche nella precedente Under 21 e sta facendo bene ora, ci sono tanti giovani che hanno solo bisogno di giocare". Queste le parole del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini che poi ad una domanda specifica risponde: “Non so a chi paragonare Pobega, è un giocatore fisico, tecnico e ha un buon mancino. Può fare sia il palleggiatore che il centrocampista d'attacco, è giovane e intelligente", conclude il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini.

Prestito al Torino ma il Milan ha il controllo su di lui

Paolo Maldini intanto si gode il nuovo gioiello rossonero. Questa stagione sarà fondamentale per completare il giocatore ex Spezia che dall'anno prossimo potrebbe diventare un nuovo punto fermo della squadra di Stefano Pioli. Sotto la guida di Ivan Juric si sta confermando al altissimi livelli in questo inizio di stagione. Proprio per questo Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni dell'Italia. Magari non giocherà neanche un minuto ma anche solo l'essere stati chiamati è un onore e un onere che Tommaso Pobega saprà sicuramente ripagare.