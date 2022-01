Allenamento unico oggi per i rossoneri di Mister Pioli

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto il numero di allenamenti giornalieri di oggi, sentite.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan riguardo all'allenamento di ieri e a quello di oggi. “I rossoneri ieri sono stati a Milanello per una doppia seduta di allenamento: la sessione del mattino, dopo aver svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, è stata dedicata a una serie di test atletici. Nel pomeriggio, invece, squadra in campo sul rialzato - dopo l’attivazione in palestra - per una serie di esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Poi lavoro con la palla con alcuni torelli a tema. Esercitazioni sul possesso per proseguire l’allenamento che poi si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di oggi prevede invece un solo allenamento pomeridiano”. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera riguardante gli allenamenti degli uomini di Stefano Pioli