Platini su Pioli: “Simpatico, sveglio e serio. Un bravo allenatore”

L'ex fuoriclasse della Juventus e presidente della Uefa Michel Platini ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE- "Questa mi piace, quella a 36 no. Sarà come quando c’erano due fasi a gruppi, noiosa, ma dovevano accontentare i club. Un po’ come pensare a un Mondiale ogni due anni soltanto per far soldi: il valore è nella rarità. Ma è tutto il calcio professionistico che deve cambiare governance: serve una Lega composta soltanto da presidenti. Uefa e Fifa si occupino di nazionali, di dilettanti. Ho detto Lega, non Superlega: una struttura amministrativa. Non sono d’accordo con un campionato chiuso, per pochi, che in Europa non si può fare".