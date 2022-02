Pistocchi :” Milan-Inter senza dubbio è una partita decisiva”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista ed opinionista, è intervenuto attraverso un proprio video per parlare del derby di Milano.

Redazione Il Milanista

Maurizio Pistocchi noto giornalista ed opinionista, ha espresso il proprio pensiero sul derby fra Inter e Milan che andrà in scena oggi alle ore 18.00. "È il giorno del derby di Milano, un derby che sarà decisivo per la classifica. Partita impronosticabile. Ne ho visti tanti, ne ho visti troppi per poter fare un pronostico su una gara talmente combattuta fino all’ultimo minuto da essere assolutamente imprevedibile. Ricordo un derby che l’Inter conduceva 2-0 sul campo bagnato di San Siro. Due punizioni di De Vecchi negli ultimi 5 minuti riequilibrarono la partita".

PARTITA – "Dal punto di vista tecnico e tattico, è una partita molto interessante. Pioli sembra intenzionato a schierare Kessie da trequartista, scelta che personalmente non mi convince moltissimo perché Kessie è un giocatore fortissimo negli spazi e nell’aggredire la profondità. E in questo caso sarebbe limitato nella costruzione dal doversi occupare della marcatura di Brozovic".

IL PUNTO – "Non ci sarà Ibrahimovic, al suo posto giocherà Giroud. Il Milan perde la qualità tecnica di Ibrahimovic, ma ne guadagna in profondità. Giroud è un attaccante ideale per il 4-3-3 e, se sarà servito con i cross dagli esterni, che sembra saranno Saelemaekers o Messias e Leao, sicuramente diventerà difficile da marcare per i tre difensori nerazzurri. Difesa nerazzurra che, per altro, è la seconda del campionato dopo quella del Napoli ed è una difesa molto ben organizzata. È stata costruita negli ultimi due anni da Conte e sistemata da Simone Inzaghi. L’Inter ha idee chiare soprattutto sulle fasce laterali ed è qui che si giocherà molto della partita. Dumfries e Perisic da una parte. Leao, Saelemaekers o Messias dall’altra con il supporto dei due laterali di difesa, Calabria e Theo Hernandez".

DECISIVA – "A proposito di questi ultimi due, vedremo se Pioli li userà anche da interni di centrocampo, come spesso abbiamo visto fare al Milan. Insomma, partita sicuramente molto molto complicata da decifrare dal punto di vista tecnico, ma che, a mio modo di vedere, sarà assolutamente decisiva per il prosieguo di campionato. Chi vince stasera, o rientra in gioco, il Milan, oppure mette una seria ipoteca sul titolo".