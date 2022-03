Piscedda: “Giuste le parole di Gravina, serve competenza da parte di tutti”

L'ex commissario tecnico delle Nazionali giovanili Massimo Piscedda ha parlato della delusione Mondiale per l'Italia

"Beh, il timore c'è sempre stato. Vede, noi non comprendiamo che un ragazzo di 17-18 anni possa giocare in Serie A. Altri Paesi lo fanno, li lanciano e li mettono in difficoltà, noi meno. In Italia il 23enne arriva in Under 21, in altri Paesi è già tra i grandi. In Italia c'è un bacino enorme di talenti. I problemi sono due. Vanno riconosciuti: per farlo ci vuole competenza. E per avere competenza si devono scegliere dirigenti bravi. Così come gli allenatori, nel settore giovanile: il loro obiettivo deve essere migliorare il capitale umano che hanno a disposizione".