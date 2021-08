Pires: “Giroud e Maignan faranno bene al Milan: lotteranno per lo scudetto”

Ai microfoni di Transfermarketweb è intervenuto Robert Pires che ha commentato così gli arrivi di Giroud e Maignan al Milan

Una delle novità della settimana è stato il trasferimento di Raphael Varane al Manchester United. Riuscirà ad adattarsi a un calcio molto più fisico come la Premier League? - "Sì, Raphael si adatterà sicuramente al calcio inglese. Sicuramente ci saranno partite in cui subirà scontri fisici, ma adesso è un giocatore di grande esperienza. Lo vedo bene in coppia con Maguire, formeranno un ottimo duo".

Sei rimasto sorpreso dal fatto che il Real Madrid abbia rinunciato alla sua coppia difensiva iniziale? - "Certo, da parte mia c'è stata un po' di sorpresa. Secondo me il presidente Perez vuole rinnovare la sua squadra, ma sostituire Ramos e Varane non sarà facile. Sicuramente l'ingaggio di David Alaba è una buona scelta".

A proposito di PSG, la squadra di Pochettino prenderà Pogba e Ronaldo? - "Vorrei vedere Pogba e Ronaldo a Parigi, ma sarà molto complicato. Nel calcio, invece, tutto è sempre possibile".

Mbappé resterà al PSG? - "Penso che Mbappé resterà al PSG, il suo obiettivo è vincere la Champions con il Paris Saint Germain e penso che possa farcela".

Ci sono altri due francesi, Maignan e Giroud, che hanno cambiato squadra. Faranno bene in Serie A? - "Giroud e Maignan faranno bene per il Milan, che sarà uno dei favoriti per la vittoria del campionato. Olivier porterà molta esperienza e con Zlatan formeranno una coppia pericolosa. A pensarci bene, non vorrei essere nei difensori avversari".