Pippo Inzaghi 13 anni fa raggiungeva un traguardo storico

Attraverso i propri canali social, il Milan ha condiviso un video del 2009 che vede protagonista Pippo Inzaghi, ex stella rossonera che il 15 marzo, raggiunse i 300 goal da professionista.

Filippo Inzaghi , detto Pippo (Nato a Piacenza nel 1973), è ad oggi un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.

Soprannominato Superpippo , è stato campione del mondo e vicecampione d'Europa con la nazionale Italiana rispettivamente nel 2006 e nel 2000. A livello di club, ha vinto, con il Milan, la UEFA Champions League nel 2003 e nel 2007, il mondiale per club sempre nel 2007, e lo scudetto nel 2003-2004 e nel 2010-2011; con la Juventus, lo scudetto 1997-1998.

Pippo è stato un attaccante puro, estremamente rapido, pur non essendo molto dotato tecnicamente, era noto a tutti per la grande abilità nell'approfittare delle disattenzioni degli avversari e per il grande senso della posizione e fiuto del gol.