Pioli fa il pieno delle bocciature, vediamole insieme

Ieri sera alle ore 20,45 è andata in scena la gara fra il Milan ed il Bologna, valida per la 31esima giornata di Serie A. Il match è rimasto bloccato per 90 minuti sul risultato di 0-0 che rende del tutto scontenti i padroni di casa. Ci si aspettava di più da parte dei rossoneri, dopo le vittorie di Napoli ed Inter rispettivamente contro l' Atalanta e la Juventus. Molti calciatori non hanno rispettato le attese, deludendo profondamente i tifosi dei Diavoli, arrivati numerosi da ogni parte d'Italia. Anche Stefano Pioli è finito sul banco degli imputati dopo il deludente pareggio. Ci si aspettava di più dal tecnico emiliano, il quale forse ha sostituito l'unico in grado di risolvere veramente la gara.