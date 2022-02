Pioli: “Dobbiamo credere nelle nostre qualità, così superiamo ogni sfida”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del derby di Milano vinto dai suoi ragazzi.

Trequarti - " Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste, qualche passaggio di troppo ed abbiamo permesso all' Inter di ripartire. Nel secondo tempo stavamo facendo noi la partita, ci ha aspettato di più, serviva un po' di freschezza.

Soddisfazione- "E' vero che l'Inter al primo tempo ha fatto meglio di noi. Ma io mi porto dietro il coraggio dei miei, che hanno lottato su ogni pallone. E' una grande soddisfazione per me, vedere che anche nelle difficoltà la squadra mantiene uno spirito."

Su Giroud - "Credo che gli acquisti come quello di Giroud, servono per motivare gli altri che non hanno mai vinto, ovvero per alzare il livello di maturità, atteggiamenti, la volontà e spirito."