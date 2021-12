Pioli a Sky: “Ibra importantissimo. Abbiamo fatto una partita giusta”

Ecco le parole di Pioli a sky dopo la vittoria contro il Genoa

Dopo le ultime sconfitte in campionato il Milan è tornato a vincere. Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky.

Sul rinnovo e sulla partita - "E' stato l'unico giocatore che mi ha mandato il messaggio per il rinnovo dicendomi 'complimenti mister meritato ma ora dobbiamo vincere'. E' una stagione importante, in cui possiamo avere la soddisfazione anche se gli avversari sono forti. Stasera abbiamo avuto la reazione giusta. Non siamo la squadra che può fare il compitino, se lo facciamo non andiamo oltre e rischiamo di non essere superiori agli avversari"

Su Ibrahimovic - "Ibrahimovic è importantissimo. Il suo arrivo ha migliorato un po' tutti ma i suoi compagni altresì sono stati bravi ad accettare il suo modo di fare. Anche lui deve ringraziare i compagni perché è tornato il giocatore forte che era qualche anno fa. Le cose funzionano quando tutti lavorano insieme. Zlatan ha dato tanto ma ha ricevuto anche tanto"

Sulla partita - "Se non abbiamo il pallone dobbiamo cercare di recuperarlo il prima possibile. Oggi lo abbiamo fatto tutti insieme, se non corriamo tutti invece è un problema. Se hai questi tempi di pressione sicuramente hai un approccio alla partita con più determinazione e concentrazione. Oggi sono stati bravi Messias, Krunic e Diaz a non dare punti di riferimento così come Ibrahimovic a svariare sull'attacco. L'importante è avere tutte le posizioni coperte. Abbiamo fatto una partita giusta"

Su Messias - "Le gerarchie cambiano continuamente. Ho la fortuna di avere tanti giocatori forti, per me sono tutti titolari. Se gioca Kessie, Tonali, Bennacer o Bakayoko per me è uguale. Messias è il giocatore che mi aspettavo, ha avuto qualche problema e si è ripreso e se giocavi così nel Crotone puoi farlo anche nel Milan. Ci sono i giocatori intelligenti e quelli non intelligenti, lui fa parte della prima categoria. Una squadra forte come il Milan propone 3-4 giocatori, li abbiamo studiati tutti e abbiamo pensato che lui potesse essere quello giusto. Può crescere ancora e ha qualità. Oggi ha fatto due gol importanti e non semplici, Sono contento per lui."

Sulla gara con la Salernitana - "La partita con la salernitana non sarà facile, gioca bene. Godiamoci la vittoria ma sarà una gara difficile e spigolosa contro una squadra che sta molto bene"

Su Kjaer - "Noi purtroppo una nota stonata ce l'abbiamo sempre. Oggi l'infortunio di Kjaer che ha avuto una distorsione ma non sappiamo ancora l'entità, speriamo non sia nulla di grave per l'importanza che ha sia in campo che fuori. Per quanto riguarda Gabbia era già ammonito e nel nostro modo di difendere era rischioso e l'unico modo in cui potevamo mettere in gara il Genoa era un'espulsione. Non l'ho tolto per demeriti ma per non rischiare la seconda ammonizione. Recuperiamo Romagnoli, poi Pierre può fare il centrale e troveremo le soluzioni giuste"