Pioli a Sky: “Obiettivo fallito, ma meritavamo qualcosa in più…”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida fra il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ultima partita della fase a gironi di Champions League andata in scena in quel di San Siro. A sfidarsi il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita dal tecnico rossonero, Stefano Pioli .

SULL'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS - Meritavamo qualcosa in più. Specie contro il Porto e contro l'Atletico, nelle due partite a San Siro. Queste sono partite che pretendono qualità e attenzione estrema. Oggi c'è grande delusione. Rimanere in Europa era un nostro obiettivo e non lo abbiamo raggiunto.