Pastorello: “Il campo di San Siro un comodo paravento per Pioli”

Il noto giornalista Giuseppe Pastorello, ha commentato su Il Foglio , la gara di ieri sera fra il Milan e la Juventus. Vediamo le parole del giornalista. "Per due volte Pioli se l’è presa col campaccio di San Siro, un tema che a inizio dicembre sembrava un alibi e adesso è diventato un comodo paravento, sia pure con un buon fondo di verità. Un’altra verità, più amara delle altre, è che quando la squadra gira a vuoto Pioli non riesce a variare granché lo spartito, anche perché la migliore arma tattica dell’andata (il Rebic “falso nueve” eccellente nelle trasferte contro Juve e Atalanta) è rientrata solo ora da un lungo stop. Per negare all’Inter il ventesimo scudetto gli rimane l’estremo appiglio del derby “in trasferta” a cui arriva largamente sfavorito, il che sarà senza dubbio un bene".