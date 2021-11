Premio Liedholm assegnato a Stefano Pioli :”Spero di restare a lungo al Milan”

Premio Liedholm 2021 è stato assegnato al tecnico rossonero Stefano Pioli. Il commento del mister parmense

Il vincitore del premio Liedholm 2021 è il tecnico rossonero Stefano Pioli. Premiato per l'eleganza e la serietà sia come calciatore che come allenatore. Il premio è un riconoscimento che viene attribuito ogni anno ad uno sportivo che si è distinto non solo per i risultati raggiunti, ma anche per i valori di lealtà, correttezza e trasparenza. La giuria sceglie in modo accurato ogni anno i candidati per il premio. Ed è composta da ex campioni del mondo del calcio come Baresi, Rivera ed Antognoni, e da giornalisti sportivi e presieduta dal figlio di Nils Liedholm.