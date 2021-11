C’è l’accordo per Pioli. L’annuncio prima del Sassuolo. Ecco il perché

Stefano Pioli ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Milan. L'annuncio verrà dato prima del match con il Sassuolo. Ecco il perché

Il Milan è al lavoro per il rinnovo di molti dei suoi tesserati. In ballo, come noto, c'è il futuro di Alessio Romagnoli, Franck Kessié e Samu Castillejo. Ma c'è anche un altro contratto in ballo. Ovvero quello dell'artefice di questo Milan: Stefano Pioli.