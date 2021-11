Rinnovo Pioli, ci siamo: il tecnico rossonero è vicino al prolungamento!

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è in odore di rinnovo. La società del Milan vuole proseguire con l'allenatore ex Bologna.

Redazione Il Milanista

Il Milan e Stefano Pioli sono destinati a proseguire il loro rapporto insieme. La società rossonera ha in mente di rinnovare il contratto al proprio tecnico. Doveva essere solo un traghettatore. Quando arrivò a Milanello doveva portare la squadra a terminare la stagione in un modo dignitoso. Invece le prestazioni della squadra rossonera indussero la società a confermarlo anche per la stagione successiva.

Il suo apporto è stato fondamentale

L'arrivo di Stefano Pioli, assieme a quello di Zlatan Ibrahimovic, è stato fondamentale per far ripartire il Milan. In poco meno di due anni la squadra rossonera sembra rinata. Le prestazioni sono convincenti e i risultati stanno arrivando eccome.

Per Stefano Pioli arriverà il rinnovo di contratto

Adesso per Stefano Pioli arriverà il rinnovo di contratto. Il tecnico ex Bologna ha fatto talmente bene che ora la società rossonera vuole far rinnovare il contratto al tecnico nel più breve tempo possibile. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti stanno cominciando a trattare il rinnovo di contratto. L’attuale accordo con Stefano Pioli scade a fine stagione ma il suo futuro sarà ancora nel capoluogo lombardo.

I dettagli del rinnovo

Il club capitanato da Paolo Maldini è pronto a riconoscere a Stefano Pioli uno stipendio migliore di quello attuale. Alla fine di questa stagione il suo contratto scadrà ma dalle parti di via Aldo Rossi c'è una clausola di tacito rinnovo che prevede un possibile rinnovo a due milioni di euro. La società rossonera sarebbe disposta tuttavia a concedere più soldi al tecnico rossonero riconoscendo di fatto il grande lavoro che sta portando avanti. A stretto giro di posta ci saranno nuovi contatti per mettere nero su bianco il nuovo contratto del tecnico rossonero. Stefano Pioli e il Milan: avanti assieme per continuare a crescere e stupire.