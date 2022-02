Pioli prepara la sfida di sabato sera: Kessie torna titolare?

Il Milan si prepara alla sfida di sabato sera contro i granata. Sono tanti i dubbi che mister Pioli dovrà sciogliere in questi giorni.

Redazione Il Milanista

Il Milanè tornato ad allenarsi per preparare al meglio la sfida di sabato sera. La prossima avversaria dei rossoneri è la Salernitana, che affronterà in casa i diavoli nel match delle 20:45. Gli uomini di Pioli vogliono continuare il loro periodo d’oro, dopo la vittoria di domenica scorsa che gli ha permesso di raggiungere la vetta della classifica. I diavoli infatti hanno sorpassato i cugini nerazzurri e non hanno intenzione di fermarsi proprio ora. Guai a sottovalutare la gara contro i campani, alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Proprio i granata hanno dalla loro parte una statistica che impensierisce i centrocampisti rossoneri. Gli uomini di Nicola sono quelli che hanno segnato più reti (insieme alla Fiorentina) da fuori area nel 2022 in Serie A. Come riporta il sito della Lega Serie A, tutti e tre i gol sono arrivati su un calcio di punizione diretto.

Sabato sera andrà in scena il sesto scontro diretto tra rossoneri e granata. Come riportato sempre dal sito della Lega Serie A, “La Salernitanaha vinto solo una delle cinque sfide di Serie A TIM contro il Milan (un 4-3 datato giugno 1948), quattro successi rossoneri completano il parziale. Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A TIM: sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a incontro, la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione”. Inoltre c’è un record che riguarda anche il Milan di Pioli: “Il Milan ha vinto 33 delle 46 gare esterne di Serie A TIM sotto la gestione di Stefano Pioli, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei da quando è stato nominato tecnico dei rossoneri il 9 ottobre 2019”.

Nel frattempo Pioli continua ad allenare i suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti è fissata per questa mattina a Milanello, dopo il primo sostenuto ieri pomeriggio. In questi giorni il tecnico rossonero dovrà sciogliere molti dubbi su centrocampo e attacco. La notizia delle ultime ore è che Franck Kessie potrebbe tornare titolare, dopo la panchina contro la Samp. Accanto all’ivoriano potrebbe esserci uno tra Tonali e Bennacer, anche se entrambi hanno fatto molto bene nelle ultime giornate. In attacco sarà ancora assente Ibrahimovic: al suo posto pronto Giroud, il nuovo cecchino dei rossoneri.