Hernandez preoccupa il Milan: tutte le opzioni di Pioli per sostituirlo

Preoccupano le condizioni di Theo Hernandez e mister Pioli comincia a pensare come sostituirlo in vista delle prossime gare del Milan.

Redazione Il Milanista

Nell’ultima giornata di Seria A contro i partenopei, Theo Hernandez ha rimediato uno stiramento del lungo adduttore destro che ora preoccupa il Milan. Questa settimana di pausa servirà al giocatore per cercare di rimettersi in sesto, ma non ci sono certezze sul fatto che possa tornare effettivamente in campo in poco tempo. Sono ancora sconosciuti i tempi di recupero, che saranno più chiari soltanto tra sette giorni (dopo che il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli).

La speranza è che il francese possa tornare in campo in uno dei due match di Champions League contro il Chelsea (in programma il 5 e 11 ottobre), o per il big match contro la Juve dell’8 ottobre. Mister Pioli però non vuole rischiare di forzare i tempi e di conseguenza dover fare a meno del suo sinistro per più tempo. Per tale motivo il tecnico sta già pensando a tutte le opzioni per poterlo sostituire.

La soluzione più immediata è di schierare a sinistra Ballo-Tourè, nonostante il senegalese non abbia fin qui convinto l’allenatore rossonero. Pioli potrebbe anche adattare il nuovo arrivato Dest, che ha già dichiarato di trovarsi a suo agio anche in quella posizione. In alternativa c’è sempre Davide Calabria, che non ha riportato nessun problema muscolare e in passato ha già interpretato quel ruolo.