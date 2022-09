Milan, mister Pioli pensa a un modulo senza Theo Hernandez

Stefano Pioli sta pensando in questi giorni a un modulo senza Theo Hernandez. Ecco le varie opzioni per il Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milanè pronto a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali. I rossoneri vogliono subito tornare alla vittoria, dopo essere stati fermati dai partenopei in casa. I Diavoli infatti non vogliono prendere troppo distacco dai diretti avversari per lo scudetto, che si trovano in prima posizione in classifica. I rossoneri si sono ritrovati in questi giorni a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato e da oggi torneranno a disposizione anche gli ultimi giocatori partiti con le rispettive Nazionali.

Per la gara di sabato sera contro i toscani, mister Pioli potrà di nuovo contare su Sandro Tonali. Il centrocampista ha recuperato dai problemi riscontrati nel corso della scorsa settimana e ora può finalmente tornare in campo. Non saranno convocabili invece Ante Rebic e Divock Origi. I due giocatori sono alle prese con dei problemi fisici e avranno ancora bisogno di alcuni giorni per tornare a completa disposizione.

Non ci sarà nemmeno Theo Hernandez. Per sopperire alla sua assenza, mister Pioli sta valutando varie opzioni per poterlo sostituire. Il tecnico sta pensando di utilizzare la difesa a tre per il big match di Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge. In questo caso Tomori, Kjaer e Kalulu sarebbero presenti in contemporanea in difesa. Altra alternativa può essere l’impiego di Ballo-Tourè al posto del francese, oppure Dest con il trasloco di Calabria a sinistra.