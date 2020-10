MILANO – Domani sera il Milan affronterà a San Siro lo Sparta Praga, per la seconda giornata dei gironi Europa League. Per il match europeo Stefano Pioli starebbe valutando, secondo quanto riferito da Tuttosport, di dare un turno di riposo a Kessié. Al posto dell’ivoriano spazio a Tonali in coppia con Bennacer.