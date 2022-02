Pioli: “Tomori domani sarà convocato, Ibra leone in gabbia”

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match con la Lazio di Coppa Italia.

Stefano Pioli ha parlato a SportMediaset e ha detto: "Del derby resta la soddisfazione di una partita importante ma siamo consapevoli di che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime e che 45 punti sono tanti. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ma ora conta solo la partita di domani perché come tutte le grandi squadre vogliamo arrivare in fondo a questa competizione".

"L'obiettivo concreto è quello di eliminare la Lazio domani. Sarà un ostacolo difficile, stanno bene e hanno vinto una gran partita sabato sera a Firenze. Concentrati sulla partita di domani e poi un passo alla volta. La Lazio è allenata molto bene con giocatori di grande qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello. Dobbiamo cercare di chiudere gli spazi e creare soluzioni offensive per mettere in difficoltà i nostri avversari. Domani andranno in campo i migliori. Sarà molto importante l'allenamento del pomeriggio per capire le condizioni ma scenderà in campo la formazione migliore possibile.