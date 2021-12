Pioli a MTV: “Serviva più ritmo e lucidità: gol regalato”

Ecco le parole a MilanTV del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio, per 1 a 1, del Milan contro l'Udinese

Sulle scorie delle partite di Champions - "La partita di Champions è passata. Aveva una difesa organizzata e non abbiamo avuto velocità nel muoverla. Abbiamo creato alcune occasioni, non è un momento in cui riusciamo a capitalizzare ma anzi ci servono più occasioni per trovare il gol"