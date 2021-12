Pioli a MTV: “Controllato la partita con la giusta convinzione”

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv al termine di Genoa-Milan

Su Kjaer: "È un trauma distorsivo, non conosciamo l’entità. C’è un po’ di preoccupazione, sappiamo tutti l’importanza del giocatore. Mi auguro che non ci voglia troppo tempo".

Sugli abbracci dopo i gol: "C’è la voglia di gioire insieme. Soffriamo insieme quando non vinciamo e quando non riusciamo a esprimere il nostro potenziale. Siamo così, viviamo di emozioni che cerchiamo di trasferire sul campo. È bello essere così, siamo spontanei, ci confrontiamo per cercare di migliorare"