Pioli a MTV: “Domani partita difficile, ma vogliamo invertire la tendenza”

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv in vista del match di domani pomeriggio contro il Porto

Sul match di domani: “Siamo ad un livello molto alto, quindi sarà una partita sicuramente difficile. Abbiamo conosciuto bene i nostri avversari nella partita d’andata. Conosciamo le loro caratteristiche conosciamo le loro qualità. È una squadra che sta molto bene e tiene bene il campo, una squadra molto veloce con giocatori di qualità. È chiaro che le difficoltà ci saranno, ma noi dobbiamo sicuramente cercare di mettere in campo la nostra migliore prestazione possibile perché abbiamo voglia di invertire la tendenza in Europa”.

Sulla preparazione - “Il lavoro è quotidiano, deve essere capillare perché dettagli e particolari possono fare la differenza. La nostra preparazione deve essere sempre ottimale e sempre per dare il massimo. Certo, giochiamo ogni tre giorni e i giocatori devono essere forti soprattutto dal punto di vista mentale, non è facile preparare partite dal punto di vista della concentrazione, di come le vuoi vivere. Ma alleno una squadra molto responsabile, molto vogliosa, ha tanta voglia di dimostrare. Per quanto riguarda le nostre prestazioni sono di certo di livello, ma da qui a parlare di perfezione c’è ancora tanto da fare, tante situazioni da migliorare sia a livello individuale che collettivo”.