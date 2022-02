Pioli e le mosse anti-Salernitana: le possibili novità

Il tecnico rossonero Stefano Pioli sta studiando delle mosse per imbrigliare la Salernitana nel match di sabato sera

Come riporta Tuttosport, a Milanello è scattata ufficialmente la missione Salernitana. Il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà capire come gestire al meglio le forze dei suoi giocatori. Nella mente dell'allenatore ex Inter, Lazio e Fiorentina tra le altre c'è un'idea neanche tanto velata. Quella di rilanciare dal primo minuto Franck Kessie nella sua solita posizione centrale da play con uno tra Bennacer e Sandro Tonali che partirebbe in quel caso inizialmente dalla panchina potendo dunque riposare. Pioli dovrà risolvere questo dubbio. Bennacer e Tonali hanno dato garanzie contro la Sampdoria. Togliere uno dei due inserendo Kessie potrebbe dare forze fresche e quindi vantaggi ma potrebbe rivelarsi anche contro-producente.

Tra poco più di 48 ore si scenderà in campo. La Salernitana vive sicuramente un periodo non semplice. Il secondo cambio di allenatore da inizio stagione non aiuta nella difficile rimonta per non retrocedere in Serie B. il neo-tecnico Nicola avrà trovato subito la quadra per rimettere in sesto una squadra che sembra abbia smesso di credere al traguardo salvezza?