Pioli: “Non vedo l’ora di tornare ad allenare, i ragazzi mi mancano già”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto il tecnico del Milan Campione d'Italia Stefano Pioli il quale sulla prossima stagione ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già. È un'estate da sogno. Sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista". Queste alcune delle parole rilasciate in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove intervenuto il tecnico del Milan Stefano Pioli.

Del mercato del Milan ha parlato il noto esperto Gianluca Di Marzio

Ai microfoni di Sky Sport durante il consueto programma “Calciomercato – L'Originale” ha parlato il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio il quale sul mercato rossonero ha detto: “Origi arriva a metà della settimana prossima per fare le visite mediche. I contatti con il Lille per Renato Sanches resistono, è il giocatore più vicino al Milan. Va ancora rifinita la distanza tra quanto offre il Milan e quanto chiede il Lille”. Questo il pensiero espresso ai microfoni di Sky Sport durante il consueto programma “Calciomercato – L'Originale” dove ha parlato il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio.

L'ex tecnico svedese dell'U21 Hakan Ericson ha parlato invece di Ibra

“Zlatan è furbo e un gran comunicatore. Io e lui abbiamo fatto due Europei insieme, quelli del 2012 e del 2016 quando ero nello staff della nazionale. Poi grazie alla vittoria del campionato d’Europa Under 21 nel 2015, la mia Svezia si qualificò alle Olimpiadi del 2016. E io volevo portare Zlatan con me a tutti i costi. Lui voleva venire ma mi disse che non poteva venire perché era appena passato dal PSG al Manchester United. Poteva ignorare la mia proposta ma mi chiamò per informarmi e per raccontarmi che apprezzò il lavoro che avevo fatto e che i suoi figli ammiravano la mia nazionale. Lo rispetto molto per quel gesto, perché essendo una star, poteva fregarsene". Queste le sue parole a MilanNews.it.