Pioli: “Il club non ci ha chiesto nulla, ma vogliamo tornare in Champions. Rangnick? Ho lavorato con serenità”

Ma c’è nella sua carriera qualcosa che non rifarebbe, una scelta che cambierebbe? – “La gestione della seconda stagione della Lazio. Oggi prenderei la situazione di petto, in maniera più netta. È il mio unico grande rimpianto. Con la maturità di oggi avrei fatto scelte diverse e migliori, quell’anno. E sarebbe finita diversamente. Ma anche da lì ho imparato qualcosa“.

Un anno fa di questi tempi uscivate dallo scioccante 5-0 in casa dell’Atalanta, il punto più basso. Da allora il vostro mondo si è rovesciato. Dovesse scegliere un’immagine di questo 2020, quale sarebbe? – “La sera del 20 luglio, quando Gazidis mi telefona alla vigilia di Sassuolo-Milan per comunicarmi che lui e la proprietà avevano deciso di confermarmi per la stagione successiva, se mi andava bene“.

Le andava bene, evidentemente. Cosa gli ha risposto? – “Gli ho detto: Ivan, aspetta che ci penso un attimo… Ovviamente scherzavo, non ho messo giù il telefono. È stata una grande emozione, come quando dopo la partita ho dato l’annuncio alla squadra e ai miei collaboratori”.

Per mesi ha dovuto convivere con l’ombra lunga di Rangnick – “Ma io non ho mai smarrito la mia serenità, dico davvero. Gazidis prima della partita col Genoa venne a Milanello a dire che le scelte sarebbero state fatte a fine campionato e non prima. Per me le cose erano chiare. Perciò ho continuato a lavorare per meritarmi quella fiducia, senza ascoltare ciò che si diceva in giro. Mi sono concentrato solo sul campo e sulla squadra. Il mio obiettivo era arrivare il più alto possibile“.

E l’obiettivo del 2021 che sta per iniziare quale è? – “Continuare a migliorare. E, sì, tornare in Champions. Il club non ci ha chiesto nulla, non ci vuole dare pressioni, questo io l’ho apprezzato moltissimo. Maldini, Massara, Gazidis ci mettono nelle condizioni di lavoro ideali: sono straordinari. Ma noi abbiamo bene in testa che dobbiamo fare di tutto per riportare il Milan dove deve, cioè in Champions. Manca da troppo tempo, quello è il suo posto. Possiamo farcela”.

Ha raccontato che per spronare la squadra a gennaio scorso aveva appeso la classifica dell’anno solare: è servita da sprone, visto che alla fine avete fatto più punti di tutti. Che classifica appenderà stavolta? – “Vedremo. Avevamo tre obiettivi: passare i preliminari, poi i gironi di Europa League e vincere la classifica del 2020. Quello che m’interessa è la crescita. Questa squadra può anche migliorare tanto, anche più di quanto credete“.