Pioli a Sky: “I tifosi devono essere orgogliosi per come gioca la squadra”

Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Venezia-Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Sulla classifica: "I nostri tifosi devono essere orgogliosi per come gioca la squadra e per lo spirito con cui scendono in campo. Li ringraziamo per la loro vicinanza, peccato che nelle prossime partite casalinghe non potranno essere in tanti".