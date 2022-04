Pioli: “Giroud contro Bremer può fare bene. Sarà una partita sporca”

Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Torino di Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa

LE SITUAZIONI DI SAELEMAEKERS E KESSIE - "Alex è un titolare del Milan, come lo sono tutti. Devo fare delle scelte, la condizione psicofisica non può essere al 100% per tutta la stagione, lui è un giocatore forte e avrà spazio da qui alla fine per dimostrare il suo valore. Non ho parlato con Kessie perché siamo tutti motivati e concentrati sulla prossima partita e sulla situazione della squadra".