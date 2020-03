Pioli e Rangnick, il duello si accende sul finale di stagione: la situazione

MILANO – In ballo per il Milan non c’è solo una stagione, la Coppa Italia e un piazzamento in Europa, ma anche il futuro della panchina: le quotazioni di Rangnick sono in discesa, mentre quelle di Pioli continuano a salire. Maldini ha detto di Rangnick che non è adatto al Milan, ma non ha spiegato perché e il futuro dell’ex difensore numero 3 nella dirigenza rossonera appare oltretutto incerto. A Pioli però potrebbe anche bastare un piazzamento in Europa League condito da una finale di Coppa Italia per essere confermato sulla panchina rossonera. Quel che è certo, ad ora, è che la palla è in mano ad un sol uomo: Ivan Gazidis.