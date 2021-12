Pioli a DAZN – “Partita d’alta classifica. Petagna? Cambia poco per noi”

Ecco le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan - Napoli, diciottesima giornata di Serie A

Nel prepartita di Milan VS Napoli è intervenuto il tecnico del Milan Stefano Pioli. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

E' ancora partita scudetto? - “Si può dire partita d’alta classifica. Un mese fa non valeva lo scudetto e non lo vale adesso. È comunque una partita importante e faremo del nostro meglio”.

Su Messias - “La qualità è sempre la chiave di tutte le gare. Bisogna fare le cose giuste al momento giusto, Junior ha la qualità per fare la giocata giusta”

Cosa cambia con Petagna? - “Non so perché Spalletti abbia fatto questo scelta, non cambia tanto le nostre interpretazioni ma teniamo in considerazione le qualità dei nostri avversari”.