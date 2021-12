Pioli a DAZN: “Difficoltà all’inizio. Kjaer unica nota dolente”

Ecco le parole di Stefano Pioli a DAZN dopo la vittoria contro il Genoa per 3 a 0

Su Messias: “È una storia molto bella ma è al Milan perché ha le qualità per esserci. Ha fatto due gol bellissimi, è un giocatore importante. Ne abbiamo tanti, bene così. Ci sono tanti impegni, le nostre ambizioni sono le più alte possibili e più scelte possiamo fare e meglio è Junior l’ho visto per la prima volta due anni fa in Livorno-Crotone. Mi aveva impressionato per l’uno contro uno e la qualità. In Serie A l’abbiamo seguito di più, abbiamo capito che è un giocatore con le qualità giuste e con caratteristiche diverse da quelle che avevamo così posso avere caratteristiche diverse in base alla partita che vogliamo fare”.