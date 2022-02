Pioli: “Il Milan guarda al presente e al futuro. Vincere? Decisivi i dettagli”

Ecco le parole di Stefano Pioli in vista del match di oggi contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo

Se da qui a fine stagione giocheranno tutti oppure solo i migliori - “La mia idea è sempre quella di schierare la formazione migliore. Formazione migliore non vuol dire sempre gli stessi. I migliori per me cambiano in base alle partite”.