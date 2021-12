Milan-Salernitana; LIVE conferenza stampa Stefano Pioli

Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista del match di San Siro contro la Salernitana di Stefano Colantuono.

Siamo alla vigilia della gara fra il Milan e Salernitana, alle ore 14:00 il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà la sfida di Sabato 4 Dicembre a San Siro. I Diavoli sono reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Genoa e vorranno riconfermarsi, l'avversario sono gli uomini di Stefano Colantuono ultimi in classifica. I precedenti risultati sorridono ai rossoneri, le due squadre si sono affrontate solo quattro volte in Serie A: 3 vittorie del Milan ed 1 dei campani, nel lontano 1948'.