Pioli in conferenza stampa: “Responsabilità nostre e dell’arbitro”

Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo la partita di ieri sera contro lo Spezia, match condizionato da un grave errore di Serra

Che sentimenti prova in questo momento? - "C'è un po' di tutto. È stata una serata troppo negativa in tutto, ma mai come in questa serata le responsabilità vanno divise equamente tra noi perché abbiamo segnato solo un goal subendone uno evitabile e poi, chiaramente, nell'errore evidente dell'arbitro che avrebbe cambiato il risultato finale; dopo quell'errore la squadra ha perso tutto ciò che poteva perdere in attenzione e concentrazione. L'arbitro ha chiesto scusa. Dispiace per la persona, ha chiesto subito scusa e si è messo le mani in testa perché si è accorto subito di aver sbagliato...".