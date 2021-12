Pioli: “Dispiace: volevamo restare in Europa. Dopo il 2-1 persa fiducia”

Dopo il match di San Siro contro il Liverpool, vinto dai Reds per 2 a 1, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta

Redazione Il Milanista

Dopo la sconfitta per 2 a 1 per mano del Liverpool di Jurgen Klopp, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco l'analisi del tecnico:

Con la rosa al completo sarebbe stata un'altra storia? - "Con i se e con i ma non si fa la storia. Tutte le partite le abbiamo perse di misura, affrontando un livello molto alto: significa che non ci manca tanto, ma qualcosa ci manca, forse un insieme di ritmo, esperienza e qualità".

Qual è il rammarico più grande? - "Nelle prime partite meritavamo sicuramente di più, almeno un risultato positivo se non la vittoria. Ma è inutile guardarsi troppo indietro: sapevamo che era un girone difficile. Queste partite ci serviranno tanto: il nostro è un percorso di crescita. Dispiace, volevamo rimanere in Europa e ci abbiamo provato fino alla fine a non perdere la partita, ma non ci siamo riusciti".

Il secondo tempo ha un po' deluso... - "Credo che, purtroppo, il secondo goal abbia lasciato un segno negativo nella squadra. Ma non credo che non abbiamo lottato, cercando con tutte le forze di rimettere insieme la partita. Abbiamo avuto alcune occasioni, anche se non siamo stati arrembanti come volevamo anche a causa di una gestione della palla troppo lenta. Il secondo goal ci ha fatto perdere un po' di fiducia: non doveva succedere, ma è successo".