MILANO – A causa dell’emergenza Coronavirus il tecnico del Milan Stefano Pioli nella giornata di oggi non parlerà in conferenza stampa. L’allenatore rossonero rilascerà comunque delle dichiarazioni al canale tematico del club Milan Tv per presentare la sfida a porte chiuse contro il Genoa in programma domenica alle 15.00 a San Siro.