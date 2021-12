Pioli: “Empoli? Ha battuto tante big. Leao torna a gennaio”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, nella giornata di ieri, ha incontrato la stampa in vista del match contro l'Empoli

Il Milan questa sera affronterà al Carlo Castellani l'Empoli di Aurelio Andreazzoli per la XIX giornata di Serie A, l'ultima del 2021. Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

Sull’importanza del match: "Credo che sarà fondamentale concentrarsi per la partita di domani. Vincere servirà per rialzarci e concentrarci per il girone di ritorno con tanta autostima".