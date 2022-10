Milan, Pioli compie oggi 57 anni: gli auguri della società!

Sono cambiate molte cose nel corso di questi anni, culminate nella passata stagione con la vittoria dello scudetto. Il sogno di Pioli è fare ancora meglio rispetto alla passata stagione, non solo in campionato ma anche in Champions League. Grazie a Pioli il Milan è tornato quello di un tempo, capace di far sognare i tifosi e di giocare ad alti livelli. La forza dell’allenatore è proprio quella di credere nei suoi uomini e dare fiducia e modo di esprimersi a tutti i componenti del gruppo.