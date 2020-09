MILANO – Nonostante un match non troppo scintillante il Milan torna dalla trasferta di Crotone con la seconda vittoria in campionato, 6 punti e ben 2 clean sheet. Un bottino simile a quello accumulato da Stefano Pioli, dalla parti di Milanello, non si vedeva da 18 anni, quando i rossoneri erano allenati da Carlo Ancelotti. Il Milan della stagione 2002/03 iniziò con un doppio 3 a 0: uno ai danni del Modena l’altro al Perugia. P