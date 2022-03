Pioli coach of the month di marzo: bissato il successo di ottobre

Ecco il comunicato della Lega Serie A con l'annuncio della vittoria di Pioli a coach of the month di marzo

Durante il mese di marzo il Milan ha risalito la china della Serie A. I rossoneri infatti hanno raggiunto e superato Inter e Napoli sulla vetta della classifica del campionato. Un successo che proietta il club di via Aldo Rossi verso lo scudetto.

Merito soprattutto del lavoro svolto da Mister Pioli capace di vincere le tre partite di marzo contro Empoli, Napoli e Cagliari. Tutte vittorie per 1 a 0 che hanno permesso a Stefano Pioli di vincere il premio Coach of The Month di marzo, premio già vinto dal tecnico parmigiano nel mese di ottobre.

Ecco il comunicato della Lega Serie A pubblicato sul proprio sito legaseriea.it

STEFANO PIOLI COACH OF THE MONTH DI MARZO

Il premio sarà consegnato all’allenatore del Milan nel pre-partita di Milan-Bologna

Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan - Bologna, in programma lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 30ª della Serie A TIM 2021/2022.

“Il mese di Marzo ha visto il Milan allenato da Stefano Pioli prendere il comando della classifica grazie a tre successi in tre gare, tra i quali, soprattutto, lo scontro diretto contro il Napoli. Il tecnico rossonero ha saputo creare un gruppo coeso e consapevole, dove gioventù ed esperienza si amalgamano in una squadra solida ed efficace ancora in corsa per la vittoria del campionato di Serie A TIM e della Coppa Italia Frecciarossa”. ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.